Первое ДТП произошло на Крымском мосту, обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.

Первое ДТП произошло на Крымском мосту, обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом через километр после въезда на мост со стороны Тамани. Участники ДТП оформили протокол в упрощенной форме, движение по мосту не ограничивалось.Основные нарушения правил на Крымскому мосту – превышение скорости и остановки.С момента открытия по мосту проехало уже более 200 тысяч автомобилей, в том числе, почти 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов. В сторону Крыма проехало более 11 тысяч транспортных средств, в сторону Тамани – 102 тысячи автомобилей. Трафик возрастает к выходным.