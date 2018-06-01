Один человек пострадал при взрыве газового баллона на Народной улице в Санкт-Петербурге.

Один человек пострадал при взрыве газового баллона на Народной улице в Санкт-Петербурге.Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по северной столице.Взрыв повлек за собой возгорание в двухкомнатной квартире в доме № 58 на площади в один квадратный метр. В тушении пожара участвовали шесть единиц техники и 30 человек личного состава. На месте происшествия работают пожарные, полицейские и представители газовой службы.Угрозы обрушения здания нет, эвакуации не потребовалось.