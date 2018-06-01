Злоумышленник несколько раз возвращался в магазин и похитил оттуда 10 бутылок различной алкогольной продукции, которые сбыл неустановленным лицам...

«Полицейские ОМВД России по району Лефортово задержали приезжего по подозрению в краже алкоголя из супермаркета», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратилась администратор сетевого магазина с сообщением о краже. По словам заявительницы, неизвестный похитил из торгового зала несколько бутылок алкоголя. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Волочаевской улице участковым уполномоченным ОМВД России по району Лефортово подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 25-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник несколько раз возвращался в магазин и похитил оттуда 10 бутылок различной алкогольной продукции, которые сбыл неустановленным лицам.Дознанием ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18