Работник одного из банков, воспользовавшись своим служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению...
Сотрудники полиции Западного округа задержали 25-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств у пенсионера. В результате дальнейших мероприятий установлено, что он причастен к аналогичному эпизоду противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что в полицию обратился 82-летний житель столицы. По словам заявителя, с его банковского счета пропали денежные средства в размере более 800 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Филевском бульваре. Им оказался 25-летний москвич, сотрудник одного из столичных банков. Установлено, что злоумышленник воспользовался служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и потратил их на собственные нужды.
Аналогичное сообщение поступило и от 80-летнего мужчины. С его банковского счета исчезли денежные средства. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки установили причастность ранее задержанного работника банка и к данному хищению.
Злоумышленник, воспользовавшись своим служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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