Работник одного из банков, воспользовавшись своим служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению...

Сотрудники полиции Западного округа задержали 25-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств у пенсионера. В результате дальнейших мероприятий установлено, что он причастен к аналогичному эпизоду противоправной деятельности.Ранее сообщалось, что в полицию обратился 82-летний житель столицы. По словам заявителя, с его банковского счета пропали денежные средства в размере более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Филевском бульваре. Им оказался 25-летний москвич, сотрудник одного из столичных банков. Установлено, что злоумышленник воспользовался служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и потратил их на собственные нужды.Аналогичное сообщение поступило и от 80-летнего мужчины. С его банковского счета исчезли денежные средства. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки установили причастность ранее задержанного работника банка и к данному хищению.Злоумышленник, воспользовавшись своим служебным положением, снял со счета пенсионера денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39