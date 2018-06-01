Если Газпром согласится на рост тарифов в 2018-2019 годах в общей сложности на 2,3 миллиарда долларов, то украинская компания Нафтогаз готова сохранить стоимость транзита российского газа на 2020-2028 годы на нынешнем уровне. При этом Нафтогаз предлагает несколько вариантов.

Если "Газпром" согласится на рост тарифов в 2018-2019 годах на 2,3 миллиарда долларов, то украинский "Нафтогаз" готов сохранить стоимость транзита российского газа на 2020-2028 годы на нынешнем уровне.Такое предложение, как пишет "Коммерсант", еще в начале мая зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву направил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.Киев предлагает несколько вариантов. Первым предусматривается, что "Газпром" будет самостоятельно бронировать мощности газотранспортной системы Украины. В этом случае применимым правом для контракта будет украинское (оно, как утверждает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС).Второй вариант предполагает продажу голубого топлива "Нафтогазу" на восточной границе Украины и обратную покупку — на западной. В этом случае плату за транзит оформят как маржу между сделками, а правом для контракта будет шведское.Нынешние тарифы на прокачку "Нафтогаз" считает заниженными, настаивая на их повышении в рамках уже действующего контракта. Если же договориться не удастся, то Киев собирается обратиться в арбитраж, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что по решению арбитража Стокгольма "Нафтогаз" начал взыскание с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов США.