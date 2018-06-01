Нападающий Уфы Сильвестр Игбун тренируется даже в отпуске. Нигерийский футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с занятий в тренажерном зале.

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун тренируется даже в отпуске. Нигерийский футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с занятий в тренажерном зале.Сильвестр Игбун подобным образом поддерживает себя в форме и желает подойти к новому сезону в хорошем состоянии. Однако на фотографии футболист одет в форму с логотипом ЦСКА, а не "Уфы".Подобное изображения вызвало слухи о возможном переходе африканца в армейский клуб. ЦСКА испытывает проблемы с нападающими, и Игбун мог бы усилить линию атаки. Кроме того, главный тренер москвичей Виктор Гончаренко хорошо знаком с Сильвестром по совместной работе в Уфе.