Происшествие случилось рядом с метро Речной вокзал: ранним утром водитель такси заметил красную утку огаря с птенцами, гуляющую по дороге, и решил отогнать пернатое семейство с проезжей части. Благородный порыв по достоинству не оценили, и мужчина, решительно атакованный защищающей птенцов матерью, был вынужден спасаться бегством.

Происшествие случилось рядом с метро Речной вокзал: ранним утром водитель такси заметил красную утку огаря с птенцами, гуляющую по дороге, и решил отогнать пернатое семейство с проезжей части. Благородный порыв по достоинству не оценили, и мужчина, решительно атакованный защищающей птенцов матерью, был вынужден спасаться бегством.Напомним, что пару дней назад на северо-западе Москвы уже происходил подобный случай, когда автомобилисты перекрыли проезжую часть и помогли пересечь дорогу семейству огарей, однако в тот раз птицы на людей не нападали.