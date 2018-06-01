В Иркутске задержали директора ТРК Комсомолл, где дети получили ожоги, передает Интерфакс.

В Иркутске задержали директора ТРК "Комсомолл", где дети получили ожоги, передает "Интерфакс".Во время опытов в детском научно-развлекательном центре "Гравитация", который находится в ТРК, вспыхнула спиртосодержащая жидкость. Пожара не произошло, однако пострадали восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет, их госпитализировали с ожогами. Детям показывали принцип действия фейерверков.Комната, где произошло воспламенение, расположена на третьем этаже "Комсомолла".При этом пожарный извещатель не сработал, и посетители центра не были своевременно эвакуированы – их вывели прибывшие на место пожарные. По данному факту дознаватели МЧС проводят проверку.