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<a href="http://33live.ru/novosti/01-06-2018-novyj-krossover-toyota-c-hr-rossijskie-ceny-i-komplektacii.html" target="_blank">Новый кроссовер Toyota C-HR: российские цены и комплектации</a> - Российский офис Тойота раскрыл полную информацию о стоимости и комплектациях компактного, но при этом стильного паркетника C-HR. Ценовой разрыв между входящей и топовой версиями оказался солидным, однако и оснащение отличается разительно.