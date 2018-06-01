Эксперты разобрались в причинах крушения в Подмосковье самолета Ан-148 компании Саратовские авиалинии. Специалисты выяснили, что пилоты лайнера делали противоположные вещи

Эксперты разобрались в причинах крушения в Подмосковье самолета Ан-148 компании "Саратовские авиалинии". Специалисты выяснили, что пилоты лайнера делали противоположные вещиИзучение черных ящиков показало, что командир воздушного судна и второй пилот попросту "расшатали" штурвал. Пока один летчик толкал его от себя и выводил самолет в пике, второй пытался выровнять полет и тянул штурвал на себя.Кроме того, в ходе следственного эксперимента выяснилось, что второму пилоту не хватило немного сил, чтобы "одолеть" командира. В этом случае летального исхода можно было бы избежать, пишет "Московский комсомолец".Таким образом, в Росавиации подтвердили слова летчика Магомеда Толбоева о том, что за штурвалами самолета сидели убийцы. Еще до обнародования результатов расследования летчик, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, заявил о некомпетентности пилотов.Ранее сообщалось, что причиной крушения Ан-148 стало обледенение приемников полного давления, которые якобы забыли включить пилоты. В результате на индикаторах отображались неверные данные о скорости полета.Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года. На борту находился 71 человек, все они погибли.