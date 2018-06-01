Певца Филиппа Киркорова уличили
в попытке копировать Аллу Пугачеву. Артиста попросили быть более мужественным.
Певца Филиппа Киркорова уличили
в попытке копировать Аллу Пугачеву. Артиста попросили быть более мужественным.
В своем Instagram Киркоров
опубликовал видеозапись, на которой запечатлена встреча жителей Ижевска с делегацией
от Первого канала во главе с Филлипом Бедросовичем. В объектив видеокамеры
попали спускающиеся вместе с певцом по трапу самолета телеведущие Юлия Барановская
и Арина Шарапова, а также режиссер Борис Грачевский. Гостей встречают очень
душевно – музыканты, народный хор, цветы и традиционный каравай.
Делегация "Первого", с
удовольствием пробует местный хлеб, танцует и хлопает оркестру. Особо отличился
Киркоров. Певец размахивал флагом, танцевал с Юлией Борановской, позировал фотографам, в общем, был
ярче всех.
Примечательным был и наряд поп-короля.
Желтая толстовка с котом, по верх которой была надета розовая кожанка с белым
воротником и множеством металлических заклепок, а также синие джинсы с
огромными пестрыми цветами.
Посмотрев видео, поклонники
очень расстроились. Им показалось, что певец заигрался и потерял мужественность,
так сказать, обабился. Некоторые упрекнули звезду в том, что он слишком
подражает Алле Пугачевой.
"Филя ты классный но
стилиста надо менять👖👘👕👟👞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Как петух
яркий. Джинсы короткие , в цветочек.... слов нет– одни эмоции", "Ох и
джинсы👍👍👍 умереть, не встать😂😂😂", "Измените
стиль в одежде.немножко на матрешку похожи.красивый мужчина,талантливый
певец,но эти цветочки на брюках,стразы и много разных цветовых сочетаний,портят
образ", "Где же стилисты?????Вы ,что от Филиппа отказались????",
"что маячок уже не работает , на сцене говоришь тексты Аллы ,
манерничаешь как старая ******, жесты как у Аллы , походка женская",-
возмущались поклонники.