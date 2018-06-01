Певца Филиппа Киркорова уличили в попытке копировать Аллу Пугачеву. Артиста попросили быть более мужественным.

Певца Филиппа Киркорова уличилив попытке копировать Аллу Пугачеву. Артиста попросили быть более мужественным.В своем Instagram Киркоровопубликовал видеозапись, на которой запечатлена встреча жителей Ижевска с делегациейот Первого канала во главе с Филлипом Бедросовичем. В объектив видеокамерыпопали спускающиеся вместе с певцом по трапу самолета телеведущие Юлия Барановскаяи Арина Шарапова, а также режиссер Борис Грачевский. Гостей встречают оченьдушевно – музыканты, народный хор, цветы и традиционный каравай.Делегация "Первого", судовольствием пробует местный хлеб, танцует и хлопает оркестру. Особо отличилсяКиркоров. Певец размахивал флагом, танцевал с Юлией Борановской, позировал фотографам, в общем, былярче всех.Примечательным был и наряд поп-короля.Желтая толстовка с котом, по верх которой была надета розовая кожанка с белымворотником и множеством металлических заклепок, а также синие джинсы согромными пестрыми цветами.Посмотрев видео, поклонникиочень расстроились. Им показалось, что певец заигрался и потерял мужественность,так сказать, обабился. Некоторые упрекнули звезду в том, что он слишкомподражает Алле Пугачевой."Филя ты классный ностилиста надо менять👖👘👕👟👞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Как петухяркий. Джинсы короткие , в цветочек.... слов нет– одни эмоции", "Ох иджинсы👍👍👍 умереть, не встать😂😂😂", "Изменитестиль в одежде.немножко на матрешку похожи.красивый мужчина,талантливыйпевец,но эти цветочки на брюках,стразы и много разных цветовых сочетаний,портятобраз", "Где же стилисты?????Вы ,что от Филиппа отказались????","что маячок уже не работает , на сцене говоришь тексты Аллы ,манерничаешь как старая ******, жесты как у Аллы , походка женская",-возмущались поклонники.