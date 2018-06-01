Большая книга вышла на финишную прямую – озвучен короткий список финалистов. Он оказался самым коротким за всю 13-летнюю историю.

"Большая книга" вышла на финишную прямую – озвучен короткий список финалистов. Он оказался самым коротким за всю 13-летнюю историю. Вот эти произведения:Александр Архангельский "Бюро проверки", Дмитрий Быков "Июнь", Алексей Винокуров "Люди чёрного дракона, Евгений Гришковец "Театр отчаяния. Отчаянный театр", Олег Ермаков "Радуга и вереск", Ольга Славникова "Прыжок в длину", Мария Степанова "Памяти памяти" и Андрей Филимонов "Рецепты сотворения мира".В жюри — 100 экспертов, поэтому "Большую книгу" можно с полным основанием считать коллективной рекомендацией, профессиональным советом, на какие из литературных премьер стоит обратить внимание.Соискателей на самую крупную премию в 2018 году набралось 237 человек, в длинном списке остался 41, теперь — восемь.Победителю достанутся 3 миллиона, занявшему второе место – полтора миллиона, третье – миллион.Среди лауреатов прошлых лет – Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Михаил Шишкин иЗахар Прилепин.