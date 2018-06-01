Одна авария, шесть пострадавших. Накануне вечером на автодороге Касимов–Муром-Нижний Новгород произошло серьёзное ДТП. По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 40-летнего жителя Мурома, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», который двигался по главной дороге.

Одна авария, шесть пострадавших. Накануне вечером на автодороге "Касимов–Муром-Нижний Новгород" произошло серьёзное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Фольксваген Пассат под управлением 40-летнего жителя Мурома, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге. В результате столкновения пострадали шесть человек. Пассажиры автомобиля ВАЗ с различными травмами госпитализированы в больницу. Ещё троим участникам ДТП медицинская помощь была оказана на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.