Она продлится с 1 по 30 июня

Она продлится с 1 по 30 июняС 1 по 30 июня Росбанк проводит онлайн-конференцию.Задавайте любые интересующие вас вопросы по темам, связанным с банковской сферой и личными финансами:потребительное кредитование и рефинансирование, вклады, кредитные и дебетовые карты, карты с кэшбеком/милями/бонусами,онлайн-сервисы, дистанционное обслуживание,законодательные инициативы, касающиеся банковского сектора, и другие вопросы.Ждем ваши вопросы по телефону (4922)472595 или на электронную почту aifunion@aifunion.vladinfo.ru