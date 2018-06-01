Злоумышленница хотела получить под предлогом передачи их должностным лицам для принятия положительного решения для осуществления потерпевшим своей деятельности в области строительства...

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО задержана 65-летняя женщина, подозреваемая в покушении на мошенничествеВ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве обратился 33-летний житель столицы. Он заявил, что его знакомая под видом оказания услуг по урегулированию проблемных вопросов, возникших с одной из контролирующих организаций, требует передачи ей 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств в одном из кафе на улице Казакова подозреваемая, 65-летняя жительница Подмосковья, была задержана. Денежные средства изъяты.Установлено, что деньги злоумышленница хотела получить под предлогом передачи их должностным лицам для принятия положительного решения для осуществления потерпевшим своей деятельности в области строительства. В действительности злоумышленница такими возможностями не обладала, а похищенными деньгами собиралась распорядиться по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60