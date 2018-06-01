Один из столичных кооперативов пообещал клиентам получение дохода в размере более 100 процентов от вложенных средств. Однако впоследствии руководители кооператива перестали выходить на связь....
«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемую в завладении денежными средствами граждан в размере более 6 млн рублей мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть УВД по ЦАО обратились 52 человека по фактам мошеннических действий.
Установлено, что один из столичных кооперативов, расположенных на Грузинском Валу, предложил им заключить договоры о вложении денежных средств в качестве пайщиков данной организации. Клиентам было обещано получение дохода в размере более 100 процентов от вложенных средств. Однако впоследствии руководители кооператива перестали выходить на связь, в офисе не появлялись.
Ущерб, причиненный гражданам, составил около 6 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по ЦАО в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемую – 24-летнюю жительницу столицы.
Полицейские установили, что злоумышленница, являясь официальным представителем кооператива, фактически не осуществлявшего своей финансово-хозяйственной деятельности, путем обмана завладела денежными средствами граждан, не имея намерений их возвращать и выполнять взятые обязательства по выплатам дивидендов.
Следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61