Один из столичных кооперативов пообещал клиентам получение дохода в размере более 100 процентов от вложенных средств. Однако впоследствии руководители кооператива перестали выходить на связь....

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемую в завладении денежными средствами граждан в размере более 6 млн рублей мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть УВД по ЦАО обратились 52 человека по фактам мошеннических действий.Установлено, что один из столичных кооперативов, расположенных на Грузинском Валу, предложил им заключить договоры о вложении денежных средств в качестве пайщиков данной организации. Клиентам было обещано получение дохода в размере более 100 процентов от вложенных средств. Однако впоследствии руководители кооператива перестали выходить на связь, в офисе не появлялись.Ущерб, причиненный гражданам, составил около 6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР УВД по ЦАО в одном из столичных аэропортов задержали подозреваемую – 24-летнюю жительницу столицы.Полицейские установили, что злоумышленница, являясь официальным представителем кооператива, фактически не осуществлявшего своей финансово-хозяйственной деятельности, путем обмана завладела денежными средствами граждан, не имея намерений их возвращать и выполнять взятые обязательства по выплатам дивидендов.Следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61