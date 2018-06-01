Две девочки четырех и восьми лет, находившиеся в унесенном батутном аттракционе, получили серьезные травмы, одна из пострадавших находится в коме. Правоохранители установили, что частный предприниматель установил батут с нарушением правил техники безопасности.

Опубликованы кадры инцидента с батутом, произошедшего в минувший четверг, 31 мая, на площади Королева в городе Знаменске в Астраханской области.Сильный порыв ветра снес надувную конструкцию и протащил ее в сторону проезжей части. Две девочки четырех и восьми лет, находившиеся внутри аттракциона, получили серьезные травмы."Восьмилетний ребенок упал на газон, получив перелом таза и сотрясение головного мозга. В результате падения на тротуар второй ребенок получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в коме.Данная конструкция должна закрепляться десятью анкерами, однако индивидуальный предприниматель при ее установке использовал лишь четыре, а также веревки недостаточной толщины ", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до шести лет.Подозреваемый в совершении преступления задержан.