Уволен по собственному желанию. Сергей Шахрай официально покинул пост главного жилищного инспектора Владимирской области. 31 мая он написал соответствующее заявление. Напомню, надзор за соблюдением жилищного законодательства во Владимирской области Сергей Шахрай вёл 4,5 года. Кресло руководителя регионального ГЖИ он занял в сентябре 2013 года. На период его управления пришёлся непростой процесс лицензирования управляющих компаний, в результате которого с рынка удалось убрать ряд недобросовестных организаций.

Уволен по собственному желанию. Сергей Шахрай официально покинул пост главного жилищного инспектора Владимирской области. 31 мая он написал соответствующее заявление. Напомню, надзор за соблюдением жилищного законодательства во Владимирской области Сергей Шахрай вёл 4,5 года. Кресло руководителя регионального ГЖИ он занял в сентябре 2013 года. На период его управления пришёлся непростой процесс лицензирования управляющих компаний, в результате которого с рынка удалось убрать ряд недобросовестных организаций. Шахрай всегда был открыт для прессы и для людей. Регулярно проводил встречи с населением, не боялся острых вопросов и зачастую инициировал проверки по итогам наших репортажей. Покинул пост регионального руководителя ГЖИ Сергей Шахрай в связи с переходом на другую работу. Теперь он будет трудиться в Москве. Исполнять обязанности руководителя государственной жилищной инспекции Владимирской области назначен Максим Норихин. До этого он занимал пост заместителя начальника регионального ГЖИ.