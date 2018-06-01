1 июня в спортивном комплексе Олимпийский в Москве пройдет концерт одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна.

1 июня в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве пройдет концерт одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна. Об этом сообщили организаторы мероприятия.Как уточняется, Оззи Осборн даст концерты в рамках прощального мирового тура в московском "Олимпийском" 1 июня и в петербургском "Ледовом дворце" 3 июня.Своим кругосветным туром Осборн, попавший в зал славы рок-н-ролла, отметит более чем 50 лет музыкальной карьеры (как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, основанной в 1968 году). Прощальный тур Осборна продлится до 2020 года и ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста.В турне Оззи Осборна будут сопровождать Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Адам Уэйкман (клавиши) и Томми Клафетос (ударные), передает РИА Новости.Сам музыкант рассказал СМИ, что после прощального турне продолжит концертную деятельность. "Я по-прежнему буду работать над своей музыкой и играть концерты время от времени, но продолжительных мировых турне не будет", — сказал Осборн.Музыкант отметил, что он является большим фанатом истории, поэтому для него большая честь – увидеть все самые известные и яркие достопримечательности в России.