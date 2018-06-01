Долгое время считалось, что 2100-летняя древнеегипетская мумия является мумией хищной птицы. Оказалось, что это далеко не так.

На протяжении долгого времени считалось, что 2100-летние мумифицированные останки, найденные в Египте, принадлежат соколу, которого использовали в различных обрядах. Однако учёные выяснили печальный факт: на самом деле это крошечная мумия мертворождённого мальчика, страдавшего от анэнцефалии. Речь идёт о довольно редком недуге, при котором часть мозга и черепа не развиваются."Вся верхняя часть его черепа не сформирована", — сказал в своём заявлении Эндрю Нельсон (Andrew Nelson), биоархеолог и профессор антропологии из Университета Западного Онтарио, Канада.В 1925 году один врач подарил "мумию сокола" музею Мейдстоуна в Великобритании.Как объясняет Нельсон, из-за необычных изображений на погребальном материале и размера мумии учёные были убеждены, что перед ними мумия вотивной птицы (принесённой в дар божеству по обету ради исполнения какого-либо желания).Собственно, по этой причине никто особо не интересовался находкой. Мумификация животных – от крокодилов до кошек – являлась распространённой практикой в Древнем Египте. Так что мумия сокола не особо выделялась среди других музейных экспонатов.Некоторое время назад учёные решили провести сканирование мумии человека из музейной коллекции и заодно изучить несколько мумий животных.Результаты работы показали, что "мумия сокола" не является таковой. Правда, первое сканирование было не очень подробным, и тогда эксперты решили, что, возможно, перед ними останки обезьяны.Спустя время Нельсон возглавил группу учёных, исследовавших объекты при помощи микро-КТ сканирования — технологии, позволяющей получать изображения с высоким разрешением мумии, не открывая при этом её погребальный материал. И здесь-то учёные не поверили своим глазам.Оказалось, что останки принадлежали вовсе не птице, а сильно деформированному мертворождённому зародышу человека, гестационный возраст которого на момент смерти составлял от 23 до 28 недель.Сканирование выявило нормально сформированные кости пальцев рук и ног, а также серьёзную деформацию черепа. У зародыша также была расщелина нёба (волчья пасть) и врождённая расщелина губы.Находка оказалась невероятно редкой: одной из восьми известных на сегодняшний день мумий зародышей.Также находка является одной из двух египетских мумий людей, которые, как известно, имели анэнцефалию. Другой подтверждённый случай обнаружения египетской мумии человека с подобной патологией был описан французским зоологом Этьеном Жоффруа Сэйнт-Иларием (Etienne Geoffroy Saint- Hilaire) в 1826 году. Мумию обнаружили в "месторождении вотивных мумий бабуина", сказал Нельсон.По мнению учёных, семья, вероятно, считала мертворождённого ребёнка особенным, судя по тому, как его останки сохранили. Как объясняет Нельсон, обычно в Древнем Египте зародышей хоронили в горшках под домами и лишь изредка их останки мумифицировались.Сейчас исследователей интересует, почему мумия была украшена изображениям птиц. Сам погребальный материал состоит из слоёв льна или папируса, но наибольший интерес представляют именно изображения. Например, верхняя часть мумии украшена символами, напоминающими сокола.Кроме того, на мумии видны изображения Осириса, египетского бога подземного мира, вместе с Исидой и Нефтидой.Помимо этого, присутствует и птица Ба (мифическая птица с человеческой головой), а над ней – глаз Уаджет, который является символом защиты и хорошего здоровья, добавляет Нельсон.Возможно, другие предметы, которые были похоронены рядом с мумией зародыша, могли бы дать подсказки о значении таких символов, однако учёные не знают, где именно он был захоронен.Результаты работы были представлены на внеочередном всемирном Конгрессе по изучению мумий на Канарских островах.Ранее учёные выяснили, что атакамский гуманоид является девочкой с неизвестными ранее мутациями. Археологи также разгадали тайну частично мумифицированного младенца, а кураторы музея нашли мумию внутри египетского саркофага, считавшегося пустым.