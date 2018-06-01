Вы - президент? - спросил шестилетний пациент Морозовской больницы Савелий, увидев на пороге своей палаты Владимира Путина.

"Вы — президент?" — спросил шестилетний пациент Морозовской больницы Савелий, увидев на пороге своей палаты Владимира Путина.В ответ Путин утвердительно кивнул. Глава российского государства посетил новый корпус детской московской больницы, который рассчитан на 500 мест. В Морозовской больнице находится единственный в России центр, где лечат от детского инсульта, сообщает ТАСС. Ежегодно помощь в больнице получает более 120 тысяч маленьких пациентов. К открытию корпус украсили своими работами лучшие столичные художники.Шестилетний Савелий из Челябинска восстанавливается в Морозовской больнице после операции по пересадке почки. Он рассказал, что любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет поскорее выписаться. А медицинские процедуры ему не нравятся – слишком болезненны."Потерпи, мой хороший, — поддержал Савелия Путин. — Надо полечиться, дорогой мой. А потом можно домой идти".Мальчик не растерялся:- Не дойти пешком. Нужен самолет!Президент пообщался еще с мальчиком и его родителями, а уходя, поцеловал ребенка в макушку."Меня поцеловал самый главный президент. А тебя, мама, нет", — рассмеялся мальчик.Право целовать маму президент тут же передоверил папе ребенка, который присутствовал в больничной палате.Чтобы процесс выздоровления не был так тяжек, президент вручил мальчику подарки. Среди них была книга "Главные географические открытия" и "Энциклопедия выживания".Мальчик тут же заинтересовался ими и начал мечтать о поездке в путешествие со своими родителями. А также о том, сколько всего вкусного ему в дорогу приготовит мама.После общения с президентом Савелий заявил, что Путин выглядит именно так, как он и представлял себе президента.А президент России после этого побеседовал с персоналом клиники. Он зашел в палату 16-летней девушки, которая проходит курс лечения от инсульта. Владимир Путин поинтересовался самочувствие девушки, расспросил врачей о том, как проходила операция, и узнал перспективы для ее дальнейшего здоровья.По Морозовской больнице Путина сопровождал главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин принял также участие в сеансе телемедицины – присутствовал на консилиуме по видеосвязи с больницей в Севастополе.