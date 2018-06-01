Вы - президент? - спросил шестилетний пациент Морозовской больницы Савелий, увидев на пороге своей палаты Владимира Путина.
"Вы — президент?" — спросил шестилетний пациент Морозовской больницы Савелий, увидев на пороге своей палаты Владимира Путина.
В ответ Путин утвердительно кивнул. Глава российского государства посетил новый корпус детской московской больницы, который рассчитан на 500 мест. В Морозовской больнице находится единственный в России центр, где лечат от детского инсульта, сообщает ТАСС. Ежегодно помощь в больнице получает более 120 тысяч маленьких пациентов. К открытию корпус украсили своими работами лучшие столичные художники.
Шестилетний Савелий из Челябинска восстанавливается в Морозовской больнице после операции по пересадке почки. Он рассказал, что любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет поскорее выписаться. А медицинские процедуры ему не нравятся – слишком болезненны.
"Потерпи, мой хороший, — поддержал Савелия Путин. — Надо полечиться, дорогой мой. А потом можно домой идти".
Мальчик не растерялся:
- Не дойти пешком. Нужен самолет!
Президент пообщался еще с мальчиком и его родителями, а уходя, поцеловал ребенка в макушку.
"Меня поцеловал самый главный президент. А тебя, мама, нет", — рассмеялся мальчик.
Право целовать маму президент тут же передоверил папе ребенка, который присутствовал в больничной палате.
Чтобы процесс выздоровления не был так тяжек, президент вручил мальчику подарки. Среди них была книга "Главные географические открытия" и "Энциклопедия выживания".
Мальчик тут же заинтересовался ими и начал мечтать о поездке в путешествие со своими родителями. А также о том, сколько всего вкусного ему в дорогу приготовит мама.
После общения с президентом Савелий заявил, что Путин выглядит именно так, как он и представлял себе президента.
А президент России после этого побеседовал с персоналом клиники. Он зашел в палату 16-летней девушки, которая проходит курс лечения от инсульта. Владимир Путин поинтересовался самочувствие девушки, расспросил врачей о том, как проходила операция, и узнал перспективы для ее дальнейшего здоровья.
По Морозовской больнице Путина сопровождал главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин принял также участие в сеансе телемедицины – присутствовал на консилиуме по видеосвязи с больницей в Севастополе.