Евгений Петросян выложил видео, на котором запечатлена его супруга Елена Степаненко. Юмористка объяснила, как умудрилась похудеть на 46 килограммов, и заявила, что никаких специальных препаратов не пила.

Евгений Петросян выложил видео, на котором запечатлена его супруга Елена Степаненко. Юмористка объяснила, как умудрилась похудеть на 46 килограммов, и заявила, что никаких специальных препаратов не пила.На видео, которое Евгений Петросян обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Елена Степаненко, которую сложно узнать из-за резкого похудения, обращается ко всем, кто пользуется интернетом."У Елены Степаненко, к моему сожалению, нет своего аккаунта в Instagram. Поэтому она попросила меня опубликовать ее видео ответ всем тем, кто интересуется ее преображением. Желаю всем удачи!" – подписал видео Петросян.Юмористка, которую сняли в кафе, облаченная в белую с синими цветами одежду, обратилась ко всем своим поклонникам. "Дорогие мои женщины, хочу к вам обратиться с посланием. Поскольку у меня нет ни Instagram, ни Facebook, я не захожу в интернет, мне сказали, что в интернете очень много рекламируют разных средств, на которых я якобы похудела: таблетки, капсулы, чаи. Это неправда! Я ничего этого не покупала и ни на чем не худела", – опровергла информацию Степанено.Артистка объяснила, почему ей удалось сенсационно сбросить вес. "Нужно так: шесть раз в день есть то, что помещается в ладошку. Вот видите, что у меня, – салат. И, пожалуйста, лимонад . Вот и все... И два литра воды! Больше ничего", – рассказала юмористка.Однако не только благодаря питанию она сумела избавиться от лишних килограммов. "Еще хорошее настроение, любить друг друга и желать всем счастливого хорошего вечера, дня и утра", – завершила свое обращение Елена Степаненко.Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Однако худоба артистки многим показалась болезненной и они пожелали ей крепкого здоровья. "Елена Степановна ! удачи Вам во всём. А самое главное здоровья .🌹🌹🌷🌷🌷❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Здоровья вам и счастья", "Здоровье вам 🙏", "Всего самого лучшего и доброго вашей семье!!! А полнее Елене шло больше)))", "Она конечно хороша, но пухленькая была лучше✌", – высказались фанаты.