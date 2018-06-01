На международном конкурсе популярной музыки Детская новая волна, который в эти дни проходит в Артеке, Сергей Лазарев присутствовал не только как большая звезда, но и как член жюри конкурса. Причем в Крым он приехал не один, а с племянницей Алиной. С девочкой встретился корреспондент Dni.Ru.

На международном конкурсе популярной музыки "Детская новая волна", который в эти дни проходит в "Артеке", Сергей Лазарев присутствовал не только как большая звезда, но и как член жюри конкурса. Причем в Крым он приехал не один, а с племянницей Алиной. С девочкой встретился корреспондент Dni.Ru.14-летняя Алина – дочь трагически погибшего в 2015 году родного брата Сергея Павла. Она решила тоже стать артисткой и пойти по стопам знаменитого дяди.Лазарев начинал путь на эстраду в детской вокальной студии "Непоседы". Вот и Алина в 2015 году пошла туда на кастинг. Причем появилась она в детской студии неожиданно для самого Лазарева, который был в приемной комиссии. "Я даже решил выйти из зала, чтобы судейство не показалось другим участникам предвзятым", – пояснил Сергей. Тем не менее юной певице удалось покорить сердца жюри и вступить в ряды "Непосед"."Чтобы получить объективную оценку, я скрывала родство с Лазаревым, никогда им не кячилась и не хвасталась. Но однажды одноклассники обратили внимание на мою фамилию и стали спрашивать, кем приходится мне Сережа", – рассказала девочка.Сергей относится к Алине как к родной дочери. "Он дарит мне одежду, игрушки, наушники, телефоны. – улыбается Алина. – Но ко всему, что касается творчества, строг – указывает мне на ошибки на сцене, на неправильное пение, на недочеты в танцах. Все его советы для меня на вес золота!"Рассказал певец и про родного сына Никиту. "Ему нет еще и четырех лет, но я уже вожу его в разные секции – на футбола, плавание, английский. Не знаю, станет ли он артистом – пока у меня нет цели развивать его вокальные данные", – уверяет Сергей.