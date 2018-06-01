На полигоне твердых бытовых отходов Часцы в Одинцовском районе Подмосковья вспыхнул пожар, тушение ведут при помощи трех вертолетов – два Ка-32 и Ми-8.

На полигоне твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе Подмосковья вспыхнул пожар, тушение ведут при помощи трех вертолетов – два Ка-32 и Ми-8. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области. Вертолеты сбросили на полигон уже 310 тонн воды.Мусор тлеет на площади 1 гектар, открытое горение ликвидировано. Борьбу с возгоранием ведут 79 человек и 33 единицы техники.Свалка была закрыта в 2014 году.