В Киеве суд арестовал на два месяца Бориса Германа - предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. По версии следствия, он предложил активисту Правого сектора (запрещен в России) Алексею Цымбалюку убить Бабченко.

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Бориса Германа. Он подозревается в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.В зале суда прокурор заявил о том, что 6 апреля 2018 года Герман предложил активисту "Правого сектора" (запрещен в России) Алексею Цымбалюку убить Бабченко, но тот сообщил об этом правоохранительным органам и был "привлечен к проведению негласных следственных действий".В середине апреля Герман передал Цымбалюку 14 тысяч долларов в качестве задатка за совершение убийства, а 3 мая – еще тысячу долларов на приобретение оружия с глушителем. 29 мая Цымбалюк отчитался о выполненной работе. На следующий день Герман был задержан сотрудниками СБУ. Прокурор просил судью избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.Как передает "Интерфакс", в свою очередь адвокат задержанного Валерий Поваров заявил, что нет никаких оснований говорить, что Герман готовил теракт, а действия следствия назвал пиар-ходом.Адвокат Евгений Солодко указал, что подозрение Герману безосновательно и неаргументированно, а также не приведены доказательства рисков, что подозреваемый может скрыться от следствия. Он привел позитивные характеристики Германа, а также рассказал о помощи, которую тот оказывал украинским военным и добровольческим батальонам.