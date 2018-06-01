В турнире, который прошел в конце мая в Калуге, приняли участие более 600 сотрудников полиции из разных регионов страны.

В конце мая в Калуге состоялся командный Чемпионат МВД России по мини-футболу. В этом году ведомственный турнир приурочен к 300-летию образования полиции.В течение нескольких дней 55 команд территориальных органов МВД России, в которые вошли более 600 сотрудников органов внутренних дел, боролись за главный кубок турнира. В их числе - сборная УМВД России по Владимирской области.Согласно проведенной жеребьевке, команда полицейских из Владимира была отнесена ко второй игровой группе, в которую вошли ещё 37 команд из других регионов.С первого зачетного дня стало понятно, что борьба будет упорной и бескомпромиссной. Соперники демонстрировали высокий уровень игры и четкий настрой на победу. Но сборная УМВД России по Владимирской области смогла преодолеть все трудности, показала отличную командную работу и, став лидером в своей группе, заняла первое место.На днях участники Чемпионата МВД по мини-футболу вернулись из Калуги, откуда привезли заслуженные награды победителей.