При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого обнаружен сверток с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочный материал...

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО задержали 25-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Красного маяка задержан молодой человек, у которого при личном досмотре обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения.При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого обнаружен сверток с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочный материал. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством, содержащим в своем составе героин, массой более 400 граммов.Следствием УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22