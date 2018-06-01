Инспектор переправил утку с утятами через дорогу, чем помог семейству вернуться домой в лесопарковую зону целым и невредимым...

Не первый раз на дорогах Северо-Восточного округа сотрудники Госавтоинспекции спасают жизнь братьям нашим меньшим.Во время несения службы на Ярославском шоссе к экипажу ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве обратился водитель с просьбой оказать помощь попавшим в беду птицам, оказавшимся на проезжей части.По словам очевидца, на въезде в город со МКАДа на Ярославское шоссе утка с выводком ходит по оживленной трассе. Инспектор незамедлительно прибыл к месту происшествия и остановил движение транспорта. Он переправил утку с утятами через дорогу, чем помог семейству вернуться домой в лесопарковую зону целым и невредимым.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29