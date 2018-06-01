Злоумышленница оформила договор на обучение потерпевшей в вузе, но не зарегистрировала его официально, а деньги забрала себе...

Сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району задержали сотрудницу высшего учебного заведения, подозреваемую в совершении мошеннических действий.В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась жительница столицы с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в марте 2016 года приехала в один из столичных вузов, расположенных на Ленинском проспекте. Консультант учреждения заключила с ней договор, взяла плату за будущее обучение и отдала пакет документов о зачислении. Спустя некоторое время женщине позвонила сотрудница учебного заведения и сказала, что институт лишили аккредитации и обучение невозможно, а денежные средства будут возвращены позже. Потерпевшая долгое время вела переписку с данным сотрудником, но в итоге работник института перестала выходить на связь. Тогда заявительница позвонила в приёмную комиссию и узнала, что аккредитация не была отозвана, а она не значится в списках на обучение.В ходе расследования участковым уполномоченным полиции совместно с оперативником ОМВД России по Гагаринскому району на Мичуринском проспекте была задержана подозреваемая в совершении данного преступления - 28-летняя приезжая, которая работала в вузе консультантом.Установлено, что подозреваемая, пользуясь своим служебным положением, намеренно завладела денежными средствами потерпевшей. Она оформила договор, но не зарегистрировала его официально, а деньги забрала себе. Далее она позвонила женщине и сказала, что обучение невозможно.Следственным отделением ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56