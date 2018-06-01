Как передают СМИ, Дима Билан пожаловался на молчание со стороны Максима Фадеева. По словам артиста, на вопросы продюсер не отреагировал и даже отписался от него в соцсети.

Как передают СМИ, Дима Билан пожаловался на молчание со стороны Максима Фадеева. По словам артиста, на вопросы продюсер не отреагировал и даже отписался от него в соцсети.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Фадеев опубликовал селфи и подписал философскими словами. "Сегодня классная погода для раздумий. Я прям с удовольствием посидел под деревом, которое посадил сам. Я думаю о том, что жизнь настолько скоротечна, что только вчера мне было 16 лет, а сегодня у меня седая борода. И я не помню, как это время прошло. И знаете, что? Счастье – это отсутствие боли, и только! Я это точно знаю. Будьте счастливы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к подписчикам Фадеев.В комментариях, как утверждают , отметился и популярный исполнитель Дима Билан. Издание приводит такие слова артиста: "Максим, добрый вечер! Три дня назад я написал вам в директ сообщение об игровом курсовом фильме, который сняли талантливые ребята из легендарного ВГИКа, с вопросом о том, как они могут связаться с вашим офисом или помощником (по очистке прав на ваши композиторские треки времен начала 2000-х). Сообщение было прочитано, а ответ я, к сожалению, так и не получил. Хотя ранее в том же директе мы уже пару раз обсуждали детали использования вашей музыки в программе "Голос" для моей команды. Неполученный ответ – это еще ладно... Но вы еще и отписались от моего Инстаграма. Жаль, что на деле все не так... искренне, как хотелось верить. Эх..."Интересно, что сейчас этого комментария к публикации Фадеева нет. Это отметили другие его подписчики. "А @bilanofficial коммент потерли ?", "чет Макс ниче не ответил Билану?.. ой да и коммент пропал... понятно все..." – высказались внимательные поклонники.