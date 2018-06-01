Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные ..

Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры. Билеты на самые важные матчи чемпионата(включая полуфиналы и финал) среди абонентов «Ростелекома» будут разыграны 9 июня.Претендовать на билет могут абоненты «Ростелекома» и «Онлайма», которые зарегистрированы в личном кабинете https://lk.rt.ruили http://www.onlime.ru и/или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также стали участниками программы «Бонус» или «Онлайм Бонус». Принять участие в розыгрыше билетов может даже новый участник программы лояльности.Желающим участвовать в розыгрыше билетов необходимо зайти под своими учетными данными на специальный сайт проекта: https://fifa2018.rt.ru/. Далее надо выбрать матч, а, чтобы увеличить шансы на победу, использовать как можно больше бонусов. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте https://fifa2018.rt.ru/. Подробнее о программе «Бонус» для абонентов «Ростелекома» можно узнать на сайте: