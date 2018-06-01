Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).

Последний шанс для абонентов Ростелекома выиграть билеты на самые важные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты Ростелекома могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Ростелеком организовал розыгрыши билетов на все 64 игры. Билеты на самые важные матчи чемпионата (включая полуфиналы и финал) среди абонентов Ростелекома будут разыграны 9 июня.Претендовать на билет могут абоненты Ростелекома и Онлайма, которые зарегистрированы в личном кабинете или и/или в мобильном приложении Мой Ростелеком, а также стали участниками программы Бонус или Онлайм Бонус. Принять участие в розыгрыше билетов может даже новый участник программы лояльности.Желающим участвовать в розыгрыше билетов необходимо зайти под своими учетными данными на специальный сайт проекта: . Далее надо выбрать матч, а, чтобы увеличить шансы на победу, использовать как можно больше бонусов. Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте . Подробнее о программе Бонус для абонентов Ростелекома можно узнать на сайте: .* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.