Пять вертолетов тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов Часцы в Одинцовском районе Подмосковья. Открытое горение ликвидировано. Вертолеты проводят проливку очагов тления на площади в один гектар мусорного полигона.

Пять вертолетов тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов "Часцы" в Одинцовском районе Подмосковья. Открытое горение ликвидировано. Вертолеты проводят проливку очагов тления на площади в один гектар мусорного полигона.79 сливов воды на полигон выполнили два вертолета Ми-8, два Ка-32 МЧС России и один Ка-32 Московского авиационного центра, сообщает РИА Новости. На очаги тления было сброшено 395 тонн воды. Работа авиации продолжается.Борьбу с возгоранием на полигоне на 49-м километре Можайского шоссе ведут 79 пожарных, которые используют 33 единицы техники.Мусорная свалка "Часцы" была закрыта в 2014 году.