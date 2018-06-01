Испанское правительство возглавил Педро Санчес. Указ о назначении генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министром подписал король Испании Филипп VI. Прежнее правительство, возглавляемое Мариано Рахоем, погубила коррупция.

Испанское правительство возглавил Педро Санчес. Указ о назначении генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министром подписал король Испании Филипп VI. Прежнее правительство, возглавляемое Мариано Рахоем, погубила коррупция.Вотум недоверия правительству Рахоя вынесла нижняя палата испанского парламента – Конгресс депутатов, напоминает ТАСС. Недоверие депутатов вызвало громкое коррупционное дело, в которое были вовлечены сторонники Народной партии. Они были уличены во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от налогов. По вердикту суда Народная партия должна выплатить около 245 тысяч евро компенсации за эти махинации.О подробностях дела испанскому монарху рассказала глава Конгресса депутатов Ана Мария Пастор Хулиан.В связи с вотумом о недоверии кабмину Рахоя, его правительство подало королю заявление об отставке. Поскольку лидер социалистов рассматривается как получивший доверие палаты, то испанский король назначил его главой кабмина.