Испанское правительство возглавил Педро Санчес. Указ о назначении генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министром подписал король Испании Филипп VI. Прежнее правительство, возглавляемое Мариано Рахоем, погубила коррупция.
Испанское правительство возглавил Педро Санчес. Указ о назначении генсека Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министром подписал король Испании Филипп VI. Прежнее правительство, возглавляемое Мариано Рахоем, погубила коррупция.
Вотум недоверия правительству Рахоя вынесла нижняя палата испанского парламента – Конгресс депутатов, напоминает ТАСС. Недоверие депутатов вызвало громкое коррупционное дело, в которое были вовлечены сторонники Народной партии. Они были уличены во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от налогов. По вердикту суда Народная партия должна выплатить около 245 тысяч евро компенсации за эти махинации.
О подробностях дела испанскому монарху рассказала глава Конгресса депутатов Ана Мария Пастор Хулиан.
В связи с вотумом о недоверии кабмину Рахоя, его правительство подало королю заявление об отставке. Поскольку лидер социалистов рассматривается как получивший доверие палаты, то испанский король назначил его главой кабмина.