Минстрой и госкорпорация ДОМ.РФ создадут единую базу проблемных жилых объектов, пишут Известия.

Реестр проблемных домов появится на базе Единой информационной системы жилищного строительства, введенной с 2018 года, рассказал изданию руководитель блока реализации социальных программы ДОМ.РФ Алесей Акулов.В настоящее время часть информации о жилых долгостроях публикуется на сайте Минстроя, часть – в ЕИСЖС. Все сведения объединят на единой карте – это сделано для удобства инвесторов, которые смогут кликнуть на объект и сразу же ознакомиться с ним.Сведения о проблемных объектах будут дополнять их паспортами с основными характеристиками: этажность, площадь, количество квартир. Также информация будет содержать фотографии, сведения о застройщике и наличии разрешительной документации, количество дольщиков и текущее состояние строительства.Также будет подсчитана ориентировочная стоимость достройки дома и возможные варианты передачи объекта инвестору. В документе будет значиться, есть ли возможность предоставления субсидий на возмещение затрат на подключение к инженерным сетям.Инициатива о включении в проект должна исходить от регионов, которые формируют дорожные карты по решению проблем дольщиков, подчеркнули в ДОМ.РФ. Так, Ростовская область уже разработала такие паспорта по всем 63 проблемным объектам.