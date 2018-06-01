Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана приглашает на заключительный концерт сезона 2017-2018 года, который состоится в концертном зале имени Чайковского (Москва, Триумфальная площадь). В программе – произведения Чайковского и Дворжака.

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана приглашает на заключительный концерт сезона 2017-2018 года, который состоится в концертном зале имени Чайковского (Москва, Триумфальная площадь). В программе – произведения Чайковского и Дворжака.Если есть на свете идеальная умиротворенная красота и классическое равновесие, то они нашли воплощение в июньской программе Павла Когана и Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).Два величайших славянских композитора, два непревзойденных гения Чайковский и Дворжак уже при жизни вызывали восхищение слушателей. Их всегда сравнивали, говоря о лирическом начале музыки, искренности и непосредственности душевного отклика на жизненные впечатления. Секрет этого нескончаемого успеха прост и Чайковский, и Дворжак писали о Человеке и для Человека, затрагивая самые тонкие струны души. Неудивительно, что композиторов связывала искренняя добросердечная дружба.В заключение музыкального сезона МГАСО вновь готовит слушателям сюрприз, открывая ларец с очередным раритетом — Пятой симфонией Дворжака, которая считается первым "самостоятельным" сочинением чешского композитора в этом жанре (из всех ранних симфоний только она была опубликована при его жизни). Это лирическое высказывание с совершенно дивными, пасторального характера первыми тремя частями, вдохновлённое образами природы и фольклорными темами."Моцартиана" Чайковского — одна из жемчужин творчества русского композитора и первый в истории музыки пример "неоклассицизма", где один гений отдает дань творчеству другого.Начало концерта – в 19:00, четверг, 14 июня, Концертный зал имени Чайковского.