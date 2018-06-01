Во время проведения Прямой линии 7 июня Владимир Путин будет держать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время проведения "Прямой линии" 7 июня Владимир Путин будет держать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Делается это для более оперативного ответа на жалобы и обращения граждан."Частично я могу это подтвердить, действительно", — сообщил РИА Новости представитель Кремля.При этом Песков напомнил, что у главы государства всегда есть возможность поддерживать связь с членами правительства и с руководителями регионов. "Такая возможность будет у него и на этот раз", — добавил он."Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12 часов по московскому времени. Прямую трансляцию передачи будут вести "Первый" телеканал, "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".По данным на утро 1 июня, на "Прямую линию" поступило около 500 тысяч вопросов. Задать вопрос президенту может любой желающий, позвонив в Единый центр обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40. Также можно отправить обращение через сайт moskva-putinu.ru.