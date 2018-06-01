В Риме проходит этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Выступающая под нейтральным флагом российская спортсменка Мария Ласицкена выиграла соревнования в прыжках в высоту.

В Риме проходит этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. Выступающая под нейтральным флагом российская спортсменка Мария Ласицкена выиграла соревнования в прыжках в высоту.Победу Марии принес прыжок на 2 метра 2 сантиметра. На втором и третьем местах соответственно болгарка Мирела Димерева и итальянка Елена Валлортигара, остановившиеся на высоте 194 сантиметра.Мария Ласицкене выиграла 40 старт подряд и 14этап "Бриллиантовой лиги" кряду. Победная серия началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За время Мария выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги".