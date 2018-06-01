Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность использования российскими инвесторами, имеющими двойное гражданство, преимуществ и льгот, предоставляемых иностранным инвесторам.

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность использования российскими инвесторами, имеющими двойное гражданство, преимуществ и льгот, предоставляемых иностранным инвесторам, сообщает РИА Новости.По закону россияне, имеющие двойное гражданство, лишаются преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, в частности, льготного налогообложения. "Закон призван пресечь получение российскими физическими и юридическими лицами необоснованных преимуществ, и усовершенствовать нормы инвестиционного законодательства", — уточняет информагентство.Закон призван исключить случаи, когда российские предприниматели, выводя капиталы за рубеж, потом их возвращают под видом иностранных инвестиций, чтобы получить предоставляемые иностранным инвесторам льготы. В первую очередь речь идет о налоговых и таможенных льготах.В этих целях уточняются следующие понятия "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", а также вводится понятие "контролируемое лицо", используемые в законе "Об иностранных инвестициях в РФ". При этом из понятия "иностранный инвестор" исключаются иностранные граждане, имеющие российское гражданство, а также иностранные юридические лица или организации, не являющиеся юрлицами, находящимися под прямым или косвенным контролем юрлиц или граждан РФ.Принятие закона позволит исключить случаи, когда иностранными инвесторами признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами фактически являются россияне — физические и юридические лица.Также закон предоставляет возможность офшорным компаниям, которые полностью раскрыли информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества и приобретать доли в российских стратегических предприятиях.