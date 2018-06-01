Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном, чтобы обсудить ситуацию на рынках энергоресурсов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном, чтобы обсудить ситуацию на рынках энергоресурсов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он также рассказал, что встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться, ее варианты будут согласовываться по дипломатическим каналам. Он уточнил, что вариант встречи в Пекине не обсуждается.Между тем, 14 июня пройдут переговоры на уровне руководства военных ведомств КНДР и Южной Кореи, их целью станет снижение напряженности между двумя странами, сообщает "Интерфакс". 22 июня пройдет встреча представителей Сеула и Пхеньяна с сотрудниками Международного Красного креста- будет обсуждаться воссоединение семей, разделенных во время Корейской войны 1950-1953 годов.