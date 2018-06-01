Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Волгоград, где пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Волгоград, где пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.Глава ведомства посетил пункт временной дислокации сводного отряда полиции, расположенный в Среднеахтубинском районе Волгоградской области (детский оздоровительный лагерь «Заволжье»). Прикомандированные сотрудники размещаются в трех- и четырехместных комнатах, имеется все необходимое для отдыха и занятий спортом. В столовой организовано трехразовое питание.Особое внимание Министр уделил подготовке приданных сил к охране правопорядка на международных матчах, которые состоятся на стадионе «Волгоград Арена».Глава МВД России провел рабочее совещание, в котором принял участие губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров. На мероприятии руководителям территориального подразделения органов внутренних дел были поставлены задачи по совершенствованию отдельных направлений служебной деятельности.