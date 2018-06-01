Учительница средней школы в Болгарии решила сделать выпускной своих учеников максимально запоминающимся. Она устроила откровенный танец на сцене ночного заведения, где проходил праздник.

Учительница средней школы в Болгарии решила сделать выпускной своих учеников максимально запоминающимся. Она устроила откровенный танец на сцене ночного заведения, где проходил праздник.Пока женщина претворяла свои сокровенные желания в жизнь, шокированные зрители снимали происходящее на камеру. Провокационную запись очевидцы выложили в Сеть.На кадрах видно, как учительница извивается подобно кошке. Мужчина, похожий на стриптизера, не отставал и старался делать все, чтобы двигаться в ритм со спутницей.Позже раскрепощенная преподавательница осмелела еще больше и стала демонстрировать свои ноги, задрав платье. После этого она принялась стягивать штаны с партнера, передает .За происходящим наблюдали выпускники, которые опешили от поведения своей учительницы. При этом они восхитились смелостью женщины и ее танцевальными навыками. Неудивительно, что ребята не смогли удержаться и сняли действо на память.Сообщается, что кто-то из родителей наткнулся на скандальный видеоролик в Сети и пожаловался в администрацию школы. После того, как учительница сама увидела запись со своим участием, она написала заявление об увольнении. В итоге выяснилось, что женщину и вовсе не приглашали на торжество.