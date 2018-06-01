В Кремле назвали развесистой клюквой различные утверждения о возможной причастности России к убийству в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

В Кремле назвали "развесистой клюквой" различные утверждения о возможной причастности России к "убийству" в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.Сообщения о том, что россиянин был застрелен на пороге своего дома, появились вечером 29 мая. Однако уже 30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак объявил, что это была инсценировка, призванная предотвратить настоящее покушение, и журналист на самом деле жив. Ряд СМИ при этом написал, что непосредственным заказчиком "убийства" Бабченко является некий человек, который якобы работает в "фонде Путина"."Конечно, никаких фондов в России не существует. Любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является ни чем иным как инсинуацией, и они не соответствуют действительности", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.При этом он добавил, что "вся история, все эти показания являются не чем иным, как развесистой клюквой", передает РИА Новости.По подозрению в подготовке покушения на Бабченко на Украине арестовали директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Бориса Германа. Сам обвиняемый, правда, на суде заявил, что об инсценировке он знал заранее и даже обо всем доложил куда следует.Между тем генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Бабченко является не единственным, кого хотели убить заказчики этого преступления. По его словам, существует целый список из 30 фамилий."У нас есть этот список. Все перечисленные в нем люди получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", — цитирует Луценко сайт службы новостей ТСН на телеканале "1+1".По словам генпрокурора, на расследование этого дела уйдет от полугода до года. Он также пообещал, что отдельно объяснит дипломатам стран G7, в которых инсценировка вызвала негативную реакцию, зачем нужна была эта спецоперация.