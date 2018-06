Бывший защитник московского ЦСКА и игрок сборной России по хоккею Богдан Киселевич подписал односторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пэнтерз. Срок соглашения между 28-летним россиянином и клубом составляет один год.

Бывший защитник московского ЦСКА и игрок сборной России по хоккею Богдан Киселевич подписал односторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пэнтерз". Срок соглашения между 28-летним россиянином и клубом составляет один год.#FlaPanthers agree to terms with defenseman Bogdan Kiselevich on a one-year contract.Details » https://t.co/4z1A40eQhu pic.twitter.com/NnrqU245si— Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июня 2018 г.Напомним, что Киселевич в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане. Его контракт с ЦСКА завершился 30 апреля. В прошедшем сезоне в 44 играх регулярного чемпионата, в которых он отметился 16 результативными передачами. В составе "Флориды" выступают российские нападающие Евгений Дадонов и Максим Мамин.