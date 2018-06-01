В Незалежной крайне недовольны назначением российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера украинской сборной по биатлону. Решение пригласить на данный пост россиянина назвали плевком в сторону страны.

В Незалежной крайне недовольны назначением российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера украинской сборной по биатлону. Решение пригласить на данный пост россиянина назвали "плевком в сторону страны".Украинский спортивный телекомментатор Андрей Столярчук раскритиковал назначение российского специалиста Андрея Прокунина на должность старшего тренера сборной Украины по биатлону. Он завил, что ставить назначать российского специалиста в качестве украинской национальной команды – просто аморально.По мнению спортивного деятеля, большое количество болельщиков теперь даже не будут смотреть биатлон, потому что расценивают данное назначение, как плевок в сторону Украины. "В какой-то мере я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры и его планируют назначить на пост старшего тренера женской сборной", – рассказал комментатор.Столярчук неоднократно называл Россию страной-агрессором. Подобного мнения придерживаются и некоторые члены Олимпийского комитета Украины, передает "Газета.ru".Так, в марте 2018 года вице-президент Национального олимпийского комитета УкраиныВладимир Брынзак заявил, что местные спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. По его словам, для снятия запрета необходимо "улучшение политической ситуации".Тем не менее, слова журналиста не встретили поддержки со стороны деятелей украинского спорта. Тот же Брынзак выразил иное мнение по этому вопросу. "Мне важно, чтобы тренер был профессионалом, а команда показывала результат. Национальность тренера не имеет значения. Хорошие люди и плохие люди есть и на Украине, и в России. Мое дело – спорт, политикой мы не занимаемся", – поделился мнением вице-президент НОК Украины.Сам Андрей Прокунин споры о его назначении никак не комментирует. В 2018 году россиянин получил официальное разрешение Международного олимпийского комитета выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года за Южную Корею в качестве действующего спортсмена.Напомним, Прокунин – многократный чемпион России. В 1999 году он стал серебряным призером зимней Универсиады в словацком Попраде в спринте, а в эстафете в составе национальнйо сборной выиграл золотую медаль.