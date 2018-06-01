МИД РФ готов оказать все необходимое содействие Юлии Скрипаль для возвращения на родину. Ранее она заявила о желании в будущем вернуться в Россию.

Россия готова оказать все необходимое содействие Юлии Скрипаль для возвращения на родину. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, сообщает ТАСС.Кожин напомнил, что на прошлой неделе в сети появилось видеообращение Юлии Скрипаль. "Оно, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии" – сказал эксперт. Он назвал решение Юлии в будущем вернуться в Россию "отрадным" и добавил, что МИД РФ готов оказать в этом все необходимое содействие.Бывший полковник внешней разведки СССР Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Через неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Кремле отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие в России было уничтожено под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) еще в 2017 году.Сергей Скрипаль и его дочь были выписаны из больницы в мае. Вскоре Юлия в открытом обращении поблагодарила посольство России в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не воспользуется ею. Однако заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.