Москва окажет любую помощь отравленной в Солсбери дочери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. О готовности содействовать возвращению девушки на родину заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

Москва окажет любую помощь отравленной в Солсбери дочерибывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. О готовности содействовать возвращениюдевушки на родину заявил заместитель официального представителя МИД РоссииАртем Кожин.Он прокомментировал появившуюся на прошлой неделевидеозапись с участием Скрипаль, где девушка рассказывает о своем состоянии. Пословам дипломата, то, что она находится в добром здравии, "безусловнообнадеживает". "Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину.Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", – сказал Кожин.Сотрудник внешнеполитического ведомства между тем выразилсомнение относительно полной свободы действий Юлии Скрипаль. По его словам,неясным остается то, в каких условиях находится девушка и имеет ли онавозможность беспрепятственно общаться с внешним миром. Поэтому, добавил сотрудникМИДа, Москва и дальше будет добиваться предоставления консульского доступа кСкрипаль.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены вбессознательном состоянии 4 марта в британском городке Солсбери. Они былидоставлены в одну из местных клиник.Расследование еще толком не начиналось, но Лондон ужепоспешил обвинить в произошедшем Москву. Британские власти заявили, чтоСкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок",который производился в СССР. Тем не менее, российская сторона смогла доказать,что химикат производился и в западных странах.К тому же "Новичок" – смертельно опасный яд. Этозначит, что Скрипали должны были неминуемо погибнуть. Тем не менее, отравленныеотец и дочь быстро пошли на поправку, и вскоре были выписаны из больницы.В своем первом обращении, записанным после отравления, ЮлияСкрипаль заявила, что надеется вернуться в России. Однако от услуг нашегодипломатического ведомства она по каким-то причинам отказалась. Британскиевласти также отказались пускать наших дипломатов к девушке.По словам Артема Кожина, в записи обращения Юлии Скрипальпросматривается "явная скованность". Он напомнил, что Лондон ужедважды отказал в визе двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Как отметилдипломат, женщине чинятся искусственные препятствия со стороны властейСоединенного Королевства.