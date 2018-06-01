Москва окажет любую помощь отравленной в Солсбери дочери
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. О готовности содействовать возвращению
девушки на родину заявил заместитель официального представителя МИД России
Артем Кожин.
Москва окажет любую помощь отравленной в Солсбери дочери
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. О готовности содействовать возвращению
девушки на родину заявил заместитель официального представителя МИД России
Артем Кожин.
Он прокомментировал появившуюся на прошлой неделе
видеозапись с участием Скрипаль, где девушка рассказывает о своем состоянии. По
словам дипломата, то, что она находится в добром здравии, "безусловно
обнадеживает". "Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину.
Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", – сказал Кожин.
Сотрудник внешнеполитического ведомства между тем выразил
сомнение относительно полной свободы действий Юлии Скрипаль. По его словам,
неясным остается то, в каких условиях находится девушка и имеет ли она
возможность беспрепятственно общаться с внешним миром. Поэтому, добавил сотрудник
МИДа, Москва и дальше будет добиваться предоставления консульского доступа к
Скрипаль.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в
бессознательном состоянии 4 марта в британском городке Солсбери. Они были
доставлены в одну из местных клиник.
Расследование еще толком не начиналось, но Лондон уже
поспешил обвинить в произошедшем Москву. Британские власти заявили, что
Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок",
который производился в СССР. Тем не менее, российская сторона смогла доказать,
что химикат производился и в западных странах.
К тому же "Новичок" – смертельно опасный яд. Это
значит, что Скрипали должны были неминуемо погибнуть. Тем не менее, отравленные
отец и дочь быстро пошли на поправку, и вскоре были выписаны из больницы.
В своем первом обращении, записанным после отравления, Юлия
Скрипаль заявила, что надеется вернуться в России. Однако от услуг нашего
дипломатического ведомства она по каким-то причинам отказалась. Британские
власти также отказались пускать наших дипломатов к девушке.
По словам Артема Кожина, в записи обращения Юлии Скрипаль
просматривается "явная скованность". Он напомнил, что Лондон уже
дважды отказал в визе двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Как отметил
дипломат, женщине чинятся искусственные препятствия со стороны властей
Соединенного Королевства.