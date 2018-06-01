Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал о том, что необходимо предпринять для снижения цен на бензин. Чиновник предложил залить предложениями нефтяной рынок.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ИгорьАртемьев рассказал о том, что необходимо предпринять для снижения цен набензин. Чиновник предложил "залить" предложениями нефтяной рынок.Артемьев отметил, что прямой путь к сдерживанию цен – максимальноеувеличение производства нефтяных. Кроме того, чиновник полагает, что необходимоповременить с выводом из строя перерабатывающих заводов на ремонт."Нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом,чтобы не было этого дефицита", – сказал руководитель ФАС. Снижениеэкспорта нефтепродуктов Артемьев призвал рассматривать исключительно в качествекрайней меры.Напомним, цены на топливо в России беспрецедентно растут сначала 2018 года. С января по май стоимость бензина выросла в среднем на 5%.Этот показатель в два раза выше уровня инфляции. При этом рост стоимоститоплива до 30% удалось удержать благодаря решению правительства о сниженииакцизов.По словам вице-премьера Дмитрия Козака, кабинет министроввидел риски роста цен, поэтому было принято решение о снижении акцизов надизель-топливо на две тысячи рублей. Кроме того, правительство отказалось отпланов ввести дополнительные 500 рублей акцизов с тонны солярки.Между тем стоимость бензина в нашей стране – далеко не самаявысокая в мире. Так, британцам приходится платить за литр топлива 104 рубля впересчете на российскую валюту. В Гонконге и того больше – 130 рублей. А самоедешевое топливо нашли в Венесуэле: литр бензина там можно купить за 60 копеек.