Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь
Артемьев рассказал о том, что необходимо предпринять для снижения цен на
бензин. Чиновник предложил залить предложениями нефтяной рынок.
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь
Артемьев рассказал о том, что необходимо предпринять для снижения цен на
бензин. Чиновник предложил "залить" предложениями нефтяной рынок.
Артемьев отметил, что прямой путь к сдерживанию цен – максимальное
увеличение производства нефтяных. Кроме того, чиновник полагает, что необходимо
повременить с выводом из строя перерабатывающих заводов на ремонт.
"Нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом,
чтобы не было этого дефицита", – сказал руководитель ФАС. Снижение
экспорта нефтепродуктов Артемьев призвал рассматривать исключительно в качестве
крайней меры.
Напомним, цены на топливо в России беспрецедентно растут с
начала 2018 года. С января по май стоимость бензина выросла в среднем на 5%.
Этот показатель в два раза выше уровня инфляции. При этом рост стоимости
топлива до 30% удалось удержать благодаря решению правительства о снижении
акцизов.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, кабинет министров
видел риски роста цен, поэтому было принято решение о снижении акцизов на
дизель-топливо на две тысячи рублей. Кроме того, правительство отказалось от
планов ввести дополнительные 500 рублей акцизов с тонны солярки.
Между тем стоимость бензина в нашей стране – далеко не самая
высокая в мире. Так, британцам приходится платить за литр топлива 104 рубля в
пересчете на российскую валюту. В Гонконге и того больше – 130 рублей. А самое
дешевое топливо нашли в Венесуэле: литр бензина там можно купить за 60 копеек.