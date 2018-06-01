VI Межрегиональный экономический форум во Владимире собрал более 300 компаний-участников. В этом году встреча посвящена теме «Высокие технологии в промышленности: новые возможности, траектории роста, экспортный потенциал». «Ростелеком» стал официальным IT-партнёром мероприятия, обеспечив форум телекоммуникационными услугами «под ключ».

Во Владимире стартовал VI Межрегиональный экономический форум, собравший более 300 компаний-участников. В этом году встреча посвящена теме Высокие технологии в промышленности: новые возможности, траектории роста, экспортный потенциал. Ростелеком стал официальным IT-партнёром мероприятия, обеспечив форум телекоммуникационными услугами под ключ.Для гостей мероприятия Ростелеком организовал бесплатный беспроводной интернет со скоростью до 1 Гбит/с, а для обеспечения онлайн-трансляции пленарного заседания и круглых столов – предоставил оптику.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Это знаковое деловое событие для Владимирской области, которое не может обойтись без качественной связи. Технические решения Ростелекома сделали мероприятие по-настоящему интерактивной площадкой. Мы предоставили бесшовное покрытие Wi-Fi и обеспечили видеотрансляции ключевых событий форума. У нас богатый опыт обеспечения доступом в сеть мероприятий с любым количеством участников. Наши решения не только обеспечивают надёжную связь, но и позволяют собирать необходимую статистику и даже распространять информацию через страницу входа в сеть.Помимо комплексной телекоммуникационной поддержки форума, Ростелеком представил на выставке стенд, посвящённый решениям по защите данных и трафика. Компания предлагает широкий спектр инструментов – от Защиты компьютера и Родительского контроля до Комплексной защиты от сетевых угроз. Гости стенда могли проверить своё мобильное устройство на вирусы и узнать об актуальных технологиях и решениях провайдера.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.