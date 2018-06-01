Презентация состоялась во Владимире

Презентация состоялась во Владимире31 мая в «Музее связи» «Ростелекома» состоялась тематическая секция «Умный город. Комфортная среда. Интеллектуальные системы». Мероприятие прошло в рамках VIМежрегионального Владимирского экономического форума. Участники обсудили проблемы отрасли, сделав упор на необходимости внедрения инноваций, в том числе современных интеллектуальных систем, базирующихся на модели «Умный город».На площадке мероприятия «Ростелеком» организовалсвободный Wi-Fiдоступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с и онлайн-видеотрансляцию на сайте администрации Владимирской области.На тематическойсекции собралисьпредставители федеральной и региональной власти, общественных структур, а также российского и международного экспертного сообществ. «Ростелеком» представил различные элементы проекта «Умный город»: системы 112,интеллектуальные системы транспорта и освещения.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы накопили богатый опыт внедрения элементов «Умного города» по всей стране. Например, в городе Комсомольске Ивановской области мы модернизируем систему уличного освещения.Автоматизация ряда задач, сократит затраты на обслуживание, что обеспечит экономию городского бюджета.В самом Иванове«Ростелеком» объединил дежурно-оперативные службы в государственную «Систему-112» и обеспечил её безопасную работу».В рамках проекта «Умный город» компания «Ростелеком» разрабатывает современныеинфраструктурные решения для автоматизацииработы государственных и муниципальных организаций. Решения компании позволяют организовать Wi-Fi в общественных зонах,развернуть виртуальные службы «единого окна», обеспечить видеонаблюдение в местах массового скопления людей, и многое другое.